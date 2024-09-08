Поклонники уверены: Егор Крид и Валя Карнавал снова вместе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Певец опровергает слухи.

Подписчики певца Егора Крида и блогера Вали Карнавал решили, что пара снова вместе. Об этом сообщает popcake.tv.

В своих социальных сетях Карнавал опубликовала видео, записанное под одну из композиций Крида, он ответил ей в комментариях на английском языке, завязалась переписка. Поклонники бывшей пары решили, что все обиды забыты и звезды снова вместе. Однако Егор решил расставить все точки над i и объяснил подписчикам, что произошло.

«Я видел, что люди, которые не знают английского, спрашивали, как переводится фраза в комментариях. „Ты моя красивая бывшая“ и ответ — „ты мой красивый бывший“. Все просто», — сказал Егор Крид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, про историю Шуфутинова дня и народные приметы на 3 сентября. В частности, шутники в сети заявляют: каков Шуфутинов день, таков и апрель. Кроме того, если, перевернув календарь, снова увидели 3 сентября, то сегодня, прям как в песне Шуфутинского, все будет всерьез, а если в небе увидеть «журавлей белый клин», жди теплоту и ласку.