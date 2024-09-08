Что происходит: Кейт Миддлтон стала регулярно выезжать за город

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Принцесса Уэльская бывает в поместье Анмер-холл в Норфолке и резиденции «Коттедж Аделаиды» в Виндзоре.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала заниматься спортом на природе, чтобы справиться с последствиями химиотерапии. Об этом пишет teleprogramma.org, ссылаясь на зарубежные СМИ.

Именно западные журналисты выяснили, что Миддлтон стала чаще выбираться за город, в поместье Анмер-холл в Норфолке и резиденцию «Коттедж Аделаиды», которая расположена в Виндзоре. Отмечается, что принцесса Уэльская проводит много времени на свежем воздухе.

Кейт Миддлтон за последний год перенесла немало испытаний. Прошлым летом ей сделали операцию на брюшной полости. Сейчас принцесса Уэльская продолжает лечиться от рака и проходит курс химиотерапии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Отар Кушанашвили раскрыл дату своей новой операции. Российский шоумен пояснил, что считает предстоящее хирургическое вмешательство финальным, поскольку надеется покончить «все эти мучения с болезнью». Взявший у шоумена интервью комик Гарик Харламов назвал Отара «самым живым онкобольным, которых от только видел».