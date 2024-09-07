Появилось видео последствий пожара на многоуровневой парковке в Подмосковье
Фото, видео: прокуратура Одинцовского района; 5-tv.ru
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В результате ЧП погибли два человека, еще один получил ранения.
Видео последствий пожара на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцове появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно полностью выгоревшее внутреннее пространство паркинга и пострадавшие от огня автомобили.
«Вот так сейчас выглядит второй этаж многоуровневого паркинга, где произошел пожар. Здесь темно, все обгорело — и потолок, и стены, и пол. Видно, что многие машины обгорели, расплавились бампера, краска», — передал с места происшествия корреспондент Кирилл Поляков.
Ранее в этот день стало известно, что два человека погибли и один получил ранения во время пожара на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцове.
Информация о причинах ЧП уточняется, среди версий — взрыв газового баллона, который спровоцировал возгорание гудрона во время укладки асфальтового покрытия.
Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном пожаре на заводе под Тулой.