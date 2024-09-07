Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Злоумышленники представились мужчине сотрудниками Пенсионного фонда и ФСБ.

В Москве мошенники выманили у пенсионера 60 миллионов рублей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, потерпевшему 1945 года рождения в период с 20 по 30 августа звонили неизвестные, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и ФСБ. Под предлогом перерасчета пенсии они убедили мужчину обналичить с банковских счетов деньги в размере 60 миллионов рублей и передать их якобы инкассаторам.

Позднее обманутый пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Накануне полицейские Москвы пресекли кражу 460 тысяч рублей у профессора МГУ. По данным следствия, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о якобы незаконном списании средств со счета пожилого профессора. При этом он попросил помочь в задержании мошенников.

По просьбе злоумышленника преподаватель передал курьеру 460 тысяч рублей, после чего мошенник прервал общение. Профессор МГУ обратился в полицию, и ее сотрудники успели перехватить водителя такси, которому преподаватель передал деньги. Таксист выдал место встречи с мошенником, где того задержала полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому из российских звезд могут грозить мошенники из Украины.