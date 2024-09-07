«Это заболевание»: эндокринолог рассказала, как похудел сын Никаса Сафронова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Эндокринолог высказала свои предположения на счет снижения веса сына Никаса Сафронова.

Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин похудел на 76 килограммов. Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала порталу Страсти, как, предположительно, он смог добиться такого результата.

«Ожирение — это не эстетическая проблема, это хроническое рецидивирующее заболевание. Поэтому лечение этого заболевания должно быть комплексное, многофакторное и многокомпонентное. Ведь даже полезное оздоровление в виде снижения веса может приносить не очень приятные последствия», — уточнила эксперт.

Сын художника испытывал серьезные проблемы со здоровьем. После инцидента в самолете, когда он застрял в кабинке туалета, 34-летний Лука Затравкин долгое время не появлялся на публике. В тот момент он весил 242 килограмма.

Эксперт предположила, что Затравкин использовал комплексный подход при похудении. То есть, вел здоровый образ жизни, разнообразно питался, соблюдал режим сна и достаточно занимался физическими активностями. Также без мотивации и желания сбросить вес, по мнению специалиста, ничего бы не вышло. Лука Затравкин сбросил 76 килограмм за 9 месяцев, это вполне хорошая динамика, отметила врач.

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