Мину-сюрприз обнаружили саперы Росгвардии в ЛНР

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial; 5-tv.ru

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Замаскированный боеприпас заметили при проведении инженерной разведки.

Мину-сюрприз обнаружили и обезвредили саперы Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что замаскированный боеприпас, предположительно, установленный с миной-сюрпризом, был обнаружен при проведении инженерной разведки.

Догадку специалистов подтвердила служебная собака кинологической службы. После этого мину уничтожили на месте накладным зарядом.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поразили склад по цеху производства новых украинских БПЛА «Паляница».