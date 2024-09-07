Улыбка и поддержка: Хабенский поделился уникальной тактикой работы со звездными футболистами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Состоялся седьмой футбольный матч в пользу подопечных Благотворительного Фонда известного актера.

Народный артист России Константин Хабенский старается всегда подбадривать свою футбольную команду, которая уже в седьмой раз вышла на поле в рамках благотворительного звездного матча в пользу подопечных Благотворительного Фонда актера. Об этом он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru во время игры.

«Я не тренер, даже я сегодня не был капитаном. Но я стараюсь подбадривать, потому что не всегда строгость и какие-то кардинальные меры решают вопросы. Иногда и поддержка, и улыбка имеют большее значение», — поделился Хабенский.

Состав команды подбирается исходя из графика участников и актуальной физической формы. Сам Хабенский готов играть на разных позициях. В этом году он стоял на защите.

Свою секретную тактику актер до конца так и не выдает. Второй год он интригует рассказами о ее существовании, но, по его заверениям, в отличие от прошлых соревнований, в этот раз она частично сработала.

Благотворительная игра проходит ежегодно. В ней принимают участие известные представители российского шоу-бизнеса. В этом году на поле можно было увидеть Виктора Добронравова, Дмитрия Хрусталева, Дмитрия Позова, Антона Шастуна, Арсения Петрова, Филиппа Воронина, Алексея Ягудина и многих других. Вырученные с игры средства направят на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского с выявленными опухолями мозга.

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