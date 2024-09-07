Музыкант Ремко Муэрманс умер после концерта в Москве

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Врачи не смогли спасти артиста, его погубил инсульт.

Умер голландский музыкант Ремко Муэрманс. Об этом сообщил его друг, гитарист Георгий Покрашенко в своих социальных сетях.

Смерть наступила сразу после завершения концерта в Москве, в клубе на Малой Семеновской улице. Врачи приехали на место, но спасти заграничного исполнителя уже не смогли. Причиной смерти стал инсульт, об этом также рассказал Георгий Покрашенко.

Ремко Муэрманс умер в возрасте 48 лет. Их с женой-петербурженкой дуэт Razmotchiki Katushek выступал в стиле электро-индастриал.

Муэрманс прославился благодаря сотрудничеству с Мисси Эллиот и Мэрайей Кэри в начале 2000-х годов.

На официальной странице дуэта Razmotchiki Katushek в «ВКонтакте», как и на сайте группы пока не появилось никаких комментариев о случившемся.

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