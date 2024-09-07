До сих пор трудно поверить: 13 лет назад погиб весь основной состав «Локомотива»

Фото: Метелица Сергей / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот хоккейный клуб всегда считался одним из лучших клубов Континентальной хоккейной лиги.

Дата 7 сентября 2011 года навсегда останется в памяти многих, как один из самых печальных дней в истории российского хоккея. Именно тогда в авиакатастрофе погиб весь основной состав ярославской команды «Локомотив».

Незадолго до этого спортсмены буквально «разорвали» всех противников на турнире в Риге и уже готовились начинать многообещающий для Ярославля сезон, но этому уже не суждено было сбыться.

Каким был тот «Локомотив»?

Этот хоккейный клуб всегда считался одним из лучших в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 2011 году они были не просто крепким и слаженным коллективом, а считались чуть ли не основными претенденты на победу в Кубке Гагарина.

Тогда в команду входили не только опытные и профессиональные хоккеисты, но и молодые, подающие большую надежду игроки. Предсезонные результаты давали все основания полагать, что это поистине «золотая» команда.

Фанаты тогда сгорали от нетерпения и желали наконец-то увидеть в деле именитых новичков: Стефана Лива, Карлиса Скрастиньша, Руслана Салея, Яна Марека. К сожалению, в том чемпионате ярославский клуб так и не выступил.

Перед началом нового сезона КХЛ игроки «Локомотива» по традиции встречались со своими поклонниками в «Арене-2000». Тогда еще президент клуба Юрий Яковлев вручил игровые свитеры новым участникам сборной.

После этого на льду прошла тренировка и мастер-шоу. Хоккеисты отвечали на вопросы болельщиков и раздавали автографы.

Последний контрольный матч проходил за четыре дня до их последнего рейса в спорткомплексе «Локомотив». Тогда они победили команду из Нижнего Новгорода «Торпедо» со счетом 5:2.

В том матче особенно отличились Александр Васюнов, Геннадий Чурилов и Павол Демитра. Последний гол в матче забил Александр Галимов.

Авиакатастрофа

В тот роковой день стояла ясная солнечная погода без какого-либо намека на дождь. Видимость тоже была отличная — все условия для того, чтобы полет прошел успешно.

На протяжении многих лет команда осуществляет вылеты из одного и того же аэродрома, и тот, оказавшийся последним, поначалу ничем не отличался от других. Казалось бы, ничто не могло тогда помешать самолету ЯК-42 штатно взмыть в воздух.

В тот день хоккеисты отправлялись на первую игру четвертого сезона, которая должна была пройти в Минске с местной командой «Динамо».

Лайнер был выпущен в октябре 1993 года, однако все необходимые процедуры технического обслуживания прошел вовремя, без нареканий.

Хоккеисты приехали в аэропорт Туношны примерно за час до вылета и пошли на борт. Все тогда были в приподнятом настроении и предвкушали хорошую игру завтра.

Примерно в 16:00 по московскому времени лайнер, едва оторвавшись от земли, задел радиомаяк и врезался в берег реки Туношонка.

Всего на борту самолета находилось 45 человек: 37 пассажиров и 8 членов экипажа.

После падения самолета произошел взрыв — вспыхнуло разлившееся топливо.

«Когда это все случилось, у меня здесь был тесть. Я ему звонил из гаража: „Как дела, как чего?“. И вдруг он мне говорит: „Самолет падает“. Взорвался. Говорят, что горел весь ручей. Они же только заправились. Топливо было везде. Горел ручей, берега», — рассказывал о событиях того дня очевидец по имени Евгений. Его слова передавали «Вести. Ярославль».

В результате катастрофы 43 человека погибли сразу, а чуть позже в больнице скончался еще один пассажир — хоккеист Александр Галимов. Выжить тогда удалось лишь одному человеку — бортинженеру Александру Сизову.

Галимов же был доставлен в московское НИИ имени Вишневского на самолете МЧС, где врачи несколько дней пытались спасти его жизнь, однако 12 сентября его сердце остановилось. Хоккеист умер в возрасте 26 лет.

Очевидцы отмечали, что проблемы у самолета начались уже на самом взлете. Одна из них рассказывала, что в момент катастрофы как раз выходила на участок, чтобы заняться своими цветами.

Женщина всю жизнь прожила рядом с аэродромом, поэтому сразу поняла, что с самолетом, который пролетал в небе, было что-то не так. По ее словам, тот лайнер уже при взлете стал вести себя странно: он не мог набрать высоты и дергался. Тогда она поняла: самолет терпит бедствие.

После крушения местные жители пытались что-то предпринять.

«Я говорю: „Бегите! Может, еще кто живые есть?“. А у мужа был инфаркт. Я его не пустила. Пошел наш помощник — Володька. Пришел оттуда бледный весь. И сказал, что больше не пойдет туда», — вспоминала Людмила, свидетель крушения.

Практически сразу на место крушения приехали сотрудники внутренних дел и спасатели, дежурившие в аэропорту, они оцепили место аварии. Многие люди, кто был там, видели еще живого Галимова в хвосте самолета, который смог сам выйти к людям и даже назвал свое имя, добавляет женщина.

Обожженные тела людей спасатели вытаскивали из реки и укладывали на берегу. От увиденного становилось больно даже опытным сотрудникам специальных служб. Почти все погибшие были еще совсем молодыми мужчинами.

«Смотреть на них было почти физически больно... все погибшие — молодые мужчины, высокие, прекрасно развитые, спортивные», — говорил бывший пресс-секретарь ярославского УМВД Александр Шиханов.

На погибших практически не было одежды. Как отмечает Шиханов, так могло произойти из-за того, что она была из синтетических тканей, поэтому почти мгновенно сгорела.

Расследование

Расследование катастрофы проводил Международный авиационный комитет (МАК). По официальным данным, при взлете самолет не смог набрать нужную высоту, задел мачту радиомаяка и упал на берегу реки Туношенки.

Позже эксперты назовут возможной причиной трагедии невзвешенный багаж спортсменов, из-за чего было трудно рассчитать параметры взлета. В итоге лайнер стал разгоняться не от края взлетной полосы, а с места руления, лишив себя нескольких сотен метров.

Кроме того, в крови второго пилота были обнаружены следы фенобарбитала, замедляющего работу центральной нервной системы. У него также был выявлен полинейропатический синдром, при котором нарушается координация ног и их чувствительность. С таким диагнозом пилота не должны были допускать к полетам.

Еще одной из версий крушения стал теракт. Именно в эти дни в Ярославле проходил международный политический форум с участием огромного количества зарубежных гостей.

Многие до последнего отказывались верить в то, что произошло, особенно близкие погибших. Самая страшная картина, пожалуй, развернулась уже вечером того же дня, когда родственников позвали на опознание тел. Кто-то падал в обморок, у кого-то случилась истерика.

К вечеру возле Арены-2000 стали собираться местные жители. Несли цветы и атрибутику клуба. Уже 9 сентября в Ярославле был объявлен траур. На следующий день состоялось прощание с погибшими.

Вскоре на месте, где случилась трагедия, в поселке Туношна был установлен мемориальный комплекс.

В 2015 году суд признал виновным в этой катастрофе заместителя генерального директора по организации летной работы авиакомпании «Як-Сервис» Вадима Тимофеева и приговорил к пяти годам лишения свободы. Однако из-за объявленной амнистии, его выпустили на свободу прямо из зала суда.

Клуб «Локомотив» продолжает жить дальше, пропустив через себя один из труднейших периодов в своей истории.

Ранее 5-tv.ru писал, как живут пассажиры Airbus A321 спустя 5 лет после аварийной посадки