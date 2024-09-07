«Мое тело, мои дела и мои проблемы»: Седокова вновь заговорила о разводе

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Певица уверена, что расставание с мужем пойдет ей только на пользу.

В прошлом месяце певица решила наведаться к мужу в Америку, чтобы развестись. Но что-то пошло не по плану и пара начала выкладывать романтичные фото в социальные сети, сообщает Super.ru.

Можно было решить, что все наладилось, но Янис преподнес супруге неожиданный подарок: публичный скандал. Баскетболист обвинил Анну в том, что она променяла его на деньги. Седокова не стала это проглатывать и снова заговорила о разводе.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние. Да, они есть. «Жизнь — это либо дерзкое приключение, либо ничего. Держаться лицом к переменам и вести себя как свободные духи перед судьбой — непобедимая сила», — поделилась Седокова.

У Анны позитивный настрой, она благодарна баскетболисту за прожитое вместе время, пара вместе с 2019 года, но пора двигаться дальше.

«Помимо голоса со мной осталась моя смелость, решительность и вера во все самое лучшее. А еще мои дети и песни. Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А также мои ошибки, которые исправлять исключительно мне», — говорит Анна.

Певица поблагодарила мужа в социальных сетях и сообщила, что готова жить без него.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники забили тревогу из-за новой внешности Седоковой.