Руководитель районного отдела СК пьяный разъезжал по Петербургу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Представитель власти отрицает случившееся.

Руководителя следственного отдела Следственного комитета по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга Алексея Головкина задержали за пьяную езду. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Горе-водителя остановили сотрудники ДПС. Известно, что это произошло около заправки в поселке Новоселье Ломоносовского района.

Алексей Головкин отрицает произошедшее, несмотря на имеющийся административный протокол.

«Не было такого», — заявил он.

В машине задержанного присутствовал его брат. Мужчина тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Комментариев он не давал.

На данный момент нет информации о лишении прав Головкина. По предъявленной статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» нарушителям грозит или изъетие водительского удостоверения на полтора-два года, или штраф в размере 30 тысяч рублей.

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