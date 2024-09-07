Эта песня отражение семейной трагедии: Александр Иванов о «Песне про любовь»

Фото, видео: Евгений Стукалин / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Солист группы «Рондо» поделился личным впечатлением от работы с поэтом Михаилом Гуцериевым.

Солист группы «Рондо» Александр Иванов поделился своим мнением и личным впечатлением от творчества вместе с поэтом Михаилом Гуцериевым. Их совместную песню «Песня про любовь» Александр исполнил на «Новой волне 2024».

«Михаил Сафарбекович потрясающе талантливый поэт и человек просто необыкновенной, широкой души. И, конечно. большая честь работать с этим мастером», — поделился солист.

Это не первая совместная робота творческой группы. Несколько лет назад они выпустили совместную композицию на музыку Сергея Лефтова. Оказалось, что Александру и Михаилу очень комфортно работать вместе. После чего они решили рассмотреть еще одну совместную композицию, которой и стала «Песня про любовь».

«Я пропустил песню через свою сердце, через себя. У меня 16 лет назад была семейная ситуация, когда я потерял семью. И вот мне эта тема очень близка. Она близка мне в своей философии, своей потерей. Поэтому мы, в этом смысле с Михаилом Сафарбековичем очень близки, и его темы, они для меня очень родные», — рассказывает Александр Иванов.

Успех песни он объясняет тем же. Она просто нашла своего исполнителя. При работе над этой композицией Александр пропустил песню через свою душу. Поэтому Александр Иванов не исключает возможности, что эта композиция, может стать песней года.

Также Александр Иванов поделился планами группы «Рондо» на ближайшее время. В этом году коллективу исполняется 40 лет. В честь этого будут проведены 2 концерта. Один в Москве в концертном зале «Москва» 9 ноября и в Санкт-Петербурге в зале «Октябрь» 1 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан называет «жизнью в аквариуме».