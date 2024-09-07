«Нас не запугать»: как в Курске проходит Единый день голосования

Массово идущие на выборы жители Курска заявляют, что ВСУ их не запугать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Несмотря на вторжение в область украинских боевиков, местные жители демонстрируют самую высокую в стране явку на выборы.

Жители Курской области отмечают участившиеся в последние дни сигналы воздушной тревоги — похоже, украинские боевики активизировались в связи с проходящими в российском регионе выборами губернатора. Однако куряне все равно массово идут голосовать — в ЦИК отмечают самую высокую по стране явку на избирательных пунктах. Корреспонденту «Известий», побывавшему в области, местные жители так и заявили — их не запугать.

«Ничего у них не получится»

В первый день голосования в Курской области сирена воздушной тревоги включалась около десяти раз, но в самой столице региона было тихо. Несколько вражеских ракет, управляемых авиабомб и дронов были сбиты в приграничных районах, прорвать российскую ПВО им не удалось.

Горожане признаются, что уже привыкли к сиренам. При этом они часто всматриваются в небо, где иногда видно, как ПВО сбивает украинские ракеты и беспилотники.

«В первые дни в небе было неспокойно. Про попадание в дом около железнодорожного вокзала в начале августа все слышали — это единственный раз, когда обломки сбитой ракеты повредили городские дома. ПВО, конечно, хорошо работает, и мы нашим ребятам доверяем, они свой профессионализм по несколько раз в сутки доказывают, и сомневаться в нем не приходится», — поделился местный житель Владимир Левашов.

По словам горожан, в целом они адаптировались к частым тревогам, которые их уже не пугают.

«Мы их прогоним. Ничего у них не получится», — заявляют куряне, имея в виду вторгшихся в их область украинских боевиков.

«Помешать нам невозможно»

Несмотря на объявленный в Курской области режим контртеррористической операции, выборы губернатора и представителей органов местного самоуправления здесь проходят штатно. Разве что участки для голосования взяты под усиленную охрану.

По данным регионального избиркома, на вечер 6 сентября — первого дня основного голосования — явка составила почти 47%. Это один из наиболее высоких показателей по стране.

Как отметила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, столь высокая явка стала «адекватной реакцией героических жителей Курской области на действия бандюг». Она подчеркнула, что людей «не запугать никаким шантажом, никакими психологическими атаками, никакими снарядами».

Сами куряне отмечают, что сейчас, перед лицом угрозы, как никогда важно продемонстрировать единство и решимость. Лучший способ для этого — дружно прийти на выборы.

«Эти выборы для нас — возможность показать, что помешать нам невозможно. Нас нельзя запугать», — подчеркнула пришедшая проголосовать местная жительница Мария.

«За Россию болеем душой»

Другие пришедшие на выборы куряне заявили, что таким образом участвуют в жизни региона и страны, и считают это своим гражданским долгом.

«Мы всегда приходим голосовать на все выборы. С удовольствием, потому что надо как-то участвовать в жизни города, области, страны. И вот таким образом мы принимаем участие», — сказал местный житель Александр.

Он подчеркнул, что уверен в способности руководства страны и области справиться с последствиями вторжения украинских боевиков.

Житель Курска Владимир также сказал, что всегда ходит на выборы и считает это своей обязанностью как гражданина.

«Это наша гражданская позиция, надо обязательно проголосовать. Мы за президента, за нашу Россию болеем всей душой. Чем можем, помогаем», — поделился мужчина.

С 6 по 8 сентября в России проходят региональные и муниципальные выборы. Куряне выбирают главу региона и представителей органов местного самоуправления. На должность претендуют четыре человека. Голосовать начали раньше, чем в целом по России. Почти 900 тысяч курян обладают правом голоса на выборах. Примерно треть из них воспользовались им в досрочные дни. В первый день основного голосования люди активно приходили на избирательные участки. Паузы возникали только из-за ракетной опасности.

В регионе доступно и онлайн-голосование. Те, кто прописан в приграничных районах, могут посетить любой участок, нужно взять только паспорт. Уже на месте члены избирательной комиссии внесут данные в дополнительные списки. На участках дежурят сотрудники полиции. Они же сопровождают выездные комиссии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как прошел первый день голосования на выборах в Курской области.