Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Все войны, расизм и работорговля произошли из-за ненасытности Запада.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* призвал власти США отправить Украине кассетные боеприпасы, оперативно-тактические ракеты ATACMS и истребители F-16. Он заявил, что «друзьям из Украины нужна помощь», поэтому нужно продолжать снабжать их оружием. Якобы это единственная цель западных стран в конфликте на Украине.

Однако, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru, Западу нужны полезные ископаемые все эти века. Отсюда и колониализм, работорговля, расизм, нацизм с фашизмом, все войны и конфликты. Грэм ранее также указал, что на Украине и в России очень много ресурсов.

«Коллективный Запад сам не остановится ни перед чем. Это ненасытный монстр, которые пожирает все на своем пути, пока его не останавливают. Чем и занимаемся», — прокомментировала заявлением американского сенатора Захарова.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Марии Захаровой о том, что Германия превращает нацистских преступников в героев. Несмотря на высокий уровень образования, страна забывает об ошибках своего прошлого.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга