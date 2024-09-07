«Старался забить»: Костомаров впервые сыграл в футбол после установки протезов

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Спортсмен признается, что скорость уже не та, но он максимально постарался быть полезным команде. И это увенчалось успехом.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые после ампутации конечностей сыграл в футбол. Фигурист принял участие в футбольном матче в пользу подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

«Я в первый раз в новой жизни играю в футбол. Конечно, мячик на месте я иногда чеканил, но, чтобы поиграть на площадке в футбол — это первый раз», — сказал Роман в беседе с 5-tv.ru.

Спортсмен отметил, что уже не имеет возможности бегать с прежней скоростью. Несмотря на это, ему удалось получить удовольствие от игры.

«Скорости у меня уже нет, но я играл в футбол раньше и был всегда в атаке. И понимаю, в какой позиции нужно находиться. Пытался как мог и старался забить», — рассказал он.

Старания оказались ненапрасными, так как Костомаров все же забил гол.

Актеры, спортсмены и другие представители шоу-бизнеса сразились на футбольном поле в рамках седьмого благотворительного матча фонда Константина Хабенского, который традиционно прошел в одном из дворов легендарных Патриарших прудов в Москве. Вырученные средства от мероприятия отправились на помощь детям с опухолями мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров скучает по прежней жизни.