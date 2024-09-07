Ни развития, ни планов: пострадавшая от курсов Лерчек рассказала о «разводе»

Прошедшая курсы Лерчек заявила, что в них нет ни стратегии, ни кураторства

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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После жалобы потребителей невозмутимая блогер потребовала с них больше денег.

Курсы блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, не несут в себе той информации, которая заявлена в рекламе. Подробнее о разводе со стороны предпринимательницы в беседе с 5-tv.ru рассказала одна из пострадавших Ани Багдасарян.

По ее словам, она более 15 лет работает юристом в крупном строительном бизнесе и всегда держит свое слово перед клиентами. Багдасарян достаточно долгое время находилась в поиске образовательной платформы, которая посодействовала бы ей в развитии карьеры. Курсы Лерчек по онлайн-бизнесу сперва показались ей весьма привлекательным предложением.

«Ни стратегии развития, ни планов действий, ни личного кураторства над выполнением поставленных задач, ни положительного заряда. Вместо этого с меня стали требовать оплаты дополнительных сумм. А после того, как мы выразили возмущение происходящим, Валерия пояснила, что мы все взрослые люди и нам никто ничего не обещал», — поделилась Багдасарян.

После этих слов Лерчек пострадавшие от ее некачественного обучения люди обратились в правоохранительные органы.

Блогерша только завершила другое громкое дело — развод с уже бывшим супругом Артемом Чекалиным, с которым они были в браке на протяжении многих лет. Отношения супругов дали трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

Лерчек 15 апреля подала документы для расторжения брака, а уже в июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артем Чекалин рассказал об отношениях с экс-супругой.