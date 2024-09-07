Долина прокомментировала новые витки дела о мошенничестве: «Следствие идет»

Лариса Долина о мошенниках: следственные действия в самом разгаре

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Звезда лишилась квартиры и денег в результате своей наивности.

Народная артистка России Лариса Долина по-боевому настроена в отношении судебного разбирательства квартирного вопроса. Об этом она эксклюзивно сообщила 5-tv.ru

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», — рассказала Долина.

Знаменитость решила продать свою квартиру в элитном районе Москвы Хамовниках. Но в результате работы аферистов, осталось без денег и жилья. Звезда обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации. По заверению Долиной, ее ввели в заблуждение при оформлении сделки.

Ущерб артистки оценили в 200 миллионов рублей. Одну из злоумышленниц уже задержали. Ей оказалась 53-летняя женщина. Остальных, причастных к содеянному, устанавливают. Предположительно, ими являются граждане Украины. Аферисты оказывали давление на певицу, потому она попросила государственной защиты. Квартира пока находится под арестом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Долина ответила на вопрос о предстоящем дне рождения.