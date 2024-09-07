«Это самое главное для меня, как для москвича»: Валерий Баринов о столице

Фото, видео: © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru

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Актер рассказал корреспонденту «Известий». что его так радует в современной столице.

Российский и советский актер театра и кино Валерий Баринов рассказал корреспонденту «Известий» Игорю Балдину, что очень рад тому, что Москва стала пешеходной.

«Что для меня дорого, город стал пешеходным… По Москве надо было всегда ездить, а сейчас, куда бы я ни пошел, везде приятно идти. И хочется идти пешком. И это самое, может быть, большое достижение для меня, как для москвича. То, что это мой город и я могу ходить в нем пешком», — поделился Баринов в беседе с корреспондентом «Известий».

Валерий Баринов сравнивает Москву с Петербургом, Парижем и Мадридом, которые изначально рассчитывались на пешие маршруты. Также актер подчеркивает, что столица стала удивительно чистой.

В этом году городу исполнилось 877 лет. День города отмечают 7 и 8 сентября. Праздник станет частью завершающей программы форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на выборах в Мосгордуму проголосовало уже более двух миллионов человек. Кроме того, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что с начала выборного голосования было заблокировано порядка 100 тысяч опасных воздействий на онлайн-порталы комиссии. Также удалось пресечь более 4,6 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования.