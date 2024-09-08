Социальная тревожность: почему миллениалы боятся разговаривать по телефону

Фото: www.globallookpress.com / Denis Bocharov

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Существует пять способов, используя которые вы сможете избавиться от страха звонков.

Ни для кого не секрет, что молодое поколение предпочитает переписку в мессенджере общению по телефону. По словам людей, родившихся в 80х и 90х годах, так им просто комфортнее — можно донести свои мысли четче, не обязательно отвлекаться от дел во время разговора.

Почему миллениалам на самом деле сложно разговаривать по телефону и как с этим можно побороться в беседе с KP.RU рассказал кандидат педагогических наук, эксперт по ораторскому искусству, основатель школы ораторского искусства «Сила слова» Николай Никифоров.

По его словам, не стоит забывать, что эти люди родились в эпоху развития технологий. Они просто-напросто привыкли к тому, что переписка по почте или в мессенджере — гораздо более актуальный способ общения, чем переговоры по телефону.

К тому же, при переписке у людей есть «время на подумать». Отсутствует риск в чувствах выпалить ответ. Можно несколько раз переписать сообщение, проанализировать его, а затем еще и загуглить.

Одним из немаловажных факторов выступает чувство социальной тревожности, присущее миллениалам. Молодые люди могут чувствовать себя неуверенно, когда нужно проявить инициативу или пообщаться с незнакомыми людьми. Они также начинают прокручивать в голове самые худшие сценарии развития разговора, после чего и вовсе решают не совершать звонок.

Никифоров дал пару советов для тех, кто страдает от страха звонков, но хочет с ним побороться:

Начните чаще перезваниваться с друзьями и близкими — людьми, которые точно не скажут вам ничего плохого и грубого. Готовьтесь к телефонному разговору заранее. Составьте список вопросов и ответов, которые могут пригодиться по ходу беседы. Попробуйте помедитировать перед тем, как позвонить кому-то. Это снимет стресс и уберет чувство тревожности. Если тревожность не уходит — поприседайте, покачайте пресс, попрыгайте. Так вы дадите выброс гормону адреналин, который поможет расслабить организм. Проведите работу над своим дыханием.

«Однажды я выступал в Казанском цирке перед аудиторией в 2,5 тысячи человек. Мне было страшно, потому что условия были непривычные, я чувствовал, как будто нахожусь в огромном „котле“ людей. В этом случае часто срабатывает природная реакция „замри“. Мне помогла справиться со стрессом работа с дыханием. Например, есть неплохая техника seven-eleven: вдыхаем через нос, далее считаем до семи, и выдыхая через рот, считаем до 11. Так стоит сделать три раза», — заключил Никифоров.

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