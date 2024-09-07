В ЦИК планируют создать еще один вид дистанционного голосования

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Он будет предназначен для россиян, у которых нет стабильного интернет-подключения.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продумывают еще один вид дистанционного голосования. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

«Мы сейчас продумываем еще один вид голосования, вплоть до традиционного на участке, который мы осовремениваем, дистанционного, электронного — это по разновидности голосования на участке», — цитирует Памфилову РИА Новости.

По ее словам, вид голосования, который продумывает комиссия, должен быть дистанционным, но не электронным. Он будет предназначен для жителей населенных пунктов, в которых нет постоянного интернета.

Памфилова подчеркнула, что к разработке этого проекта привлечены высокотехнологичные российские компании.

С 6 по 8 сентября по всей России проходит единый день голосования. Более четырех тысяч избирательных кампаний представили в 83 регионах Российской Федерации. Избиратели имеют возможность отдать свой голос как за высших должностных лиц, так и за членов региональных законодательных органов. К тому же, в эти дни будут выбраны главы административных центров Абакан и городского округа Анадырь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выборах депутатов Московской городской думы уже проголосовало более двух миллионов человек.