«Для меня Москва — обитель счастья»: Ольга Кабо о столице России
Ольга Кабо назвала Москву местом своей силы и исполнения мечты
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Актриса театра Моссовета ответила на вопросы корреспондента «Известий» о столице России.
В праздничные выходные актриса театра Моссовета Ольга Кабо ответила на вопросы корреспондента «Известий» Игоря Балдина о ее родном городе.
«Я родилась в Москве, Москва для меня — это место силы, место исполнения мечты, и я заражаюсь какой-то необыкновенной энергией победителя. Для меня Москва всегда город-победитель», — поделилась в День города Кабо.
Также Кабо рассказала, что просто любит гулять по городу. То, как сейчас заботятся о городе, как выглядят его скверы, парки. Москва стала очень красивой.
«Для меня Москва — это обитель счастья. Здесь живут мои родители, здесь мой дом, мое место, моя земля. Вот просто прикоснуться, напитаться этой энергией и идти дальше вдохновенно, и тоже ощущать себя победительницей», — добавила Ольга.
По словам актрисы, москвичи могут гордиться своим городом. Она счастлива служить Центральном академическом театре имени Моссовета в столице нашей родины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин принимает участие в открытии городских инфраструктурных объектов в Москве.