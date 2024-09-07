Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса театра Моссовета ответила на вопросы корреспондента «Известий» о столице России.

В праздничные выходные актриса театра Моссовета Ольга Кабо ответила на вопросы корреспондента «Известий» Игоря Балдина о ее родном городе.

«Я родилась в Москве, Москва для меня — это место силы, место исполнения мечты, и я заражаюсь какой-то необыкновенной энергией победителя. Для меня Москва всегда город-победитель», — поделилась в День города Кабо.

Также Кабо рассказала, что просто любит гулять по городу. То, как сейчас заботятся о городе, как выглядят его скверы, парки. Москва стала очень красивой.

«Для меня Москва — это обитель счастья. Здесь живут мои родители, здесь мой дом, мое место, моя земля. Вот просто прикоснуться, напитаться этой энергией и идти дальше вдохновенно, и тоже ощущать себя победительницей», — добавила Ольга.

По словам актрисы, москвичи могут гордиться своим городом. Она счастлива служить Центральном академическом театре имени Моссовета в столице нашей родины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин принимает участие в открытии городских инфраструктурных объектов в Москве.