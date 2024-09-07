«В отставку Макрона!»: Францию наводнили десятки тысяч протестующих

Фото: Reuters / Abdul Saboor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В демонстрациях примут участие по меньшей мере 30 тысяч человек.

Сторонники левых политических партий в Париже устроили крупную протестную демонстрацию. Эксклюзивные кадры с митингов оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Народные возмущения во Франции начались после того, как президент Эммануэль Макрон отверг кандидатуру премьер-министра Люси Кастетс.

Кроме того, на пост главы кабмина Макрон назначил политика от республиканцев Мишеля Барнье, чья партия заняла лишь четвертое место по итогам досрочных парламентских выборов летом 2024 года.

Протестанты требуют отставки Макрона, а также назначения на пост главы французского правительства Кастетс.

По предварительным подсчетам полиции, на улицы Франции выйдут по меньшей мере 30 тысяч демонстрантов, при этом восемь из них будут бастовать в Париже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что левая партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента действующего французского лидера Эммануэля Макрона. Их возмущение также было связано с тем, что Макрон не назначил французским премьером Люси Катетс. К тому же, левая партия находится в весьма ущемленном положении по количеству представителей в парламенте.