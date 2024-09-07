Российские футболисты выложили видео тренировки во время тайфуна в Таиланде

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Тренировка проходила в непростых погодных условиях.

Футболисты сборной России показали, как проходила тренировка перед тайфуном «Яги» во Вьетнаме. Видео с занятий перед товарищеским матчем, который должен был предварять встречу с командой Таиланда, выложили в социальных сетях национальной команды России.

Занятие проходило во время сильного ливня и раскатов грома с молниями. Активно тренировались голкиперы российской сборной вместе с тренером вратарей Виталием Кафановым.

Закончилась тренировка двусторонней игрой судей, в которой принял участие главный тренер российской сборной Валерий Карпин. После окончания игры все желающие зрители могли подойти к игрокам, сфотографироваться и получить автограф.

Причиной отмены официальной встречи с командой Таиланда, которая должна была состояться 7 сентября в 16:00 по московскому времени стал тайфун «Яги». Однако контрольную игру все же успели провести. Она прошла 5 сентября, российская сборная одержала победу со счетом 3:0.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало причиной переноса матча сборной России и Таиланда.