Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Преступники заявили, что неоднократно обращались с призывом снести памятник к властям.

В Одесской области составили административные протоколы на общественных деятелей, которые разбили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на городской площади. Об этом сообщила представитель главного управления национальной полиции региона Любовь Гордиевская, ее слова приводит издание «Общественное».

«На причастных к демонтажу изображения Ленина и советской звезды на площади 10 апреля составили административные материалы за мелкое хулиганство», — уточнила Гордиевская.

Причастных к этому правонарушению общественник Демьян Ганул заявил, что ранее просил снял изображение Владимира Ленина «толерантно», однако его призыв не были услышаны, поэтому он решил действовать сам.

Организация «Зеленый лист», в которой состоит Ганул, до начала специальной военной операцией занималась охраной окружающей среды.

Эта история — далеко не первая подобная на Украине, начиная с 2015 года. Чаще всего снос советских памятников там не считается хулиганством, его производят сами власти. В том числе киевский режим беспощадно демонтирует монументы, посвященные Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, киевские власти запретят Украинскую православную церковь.