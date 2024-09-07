ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За сутки на этом направлении были уничтожены более 280 украинских боевиков.

Российская армия продолжает операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ в регионе сообщили в ежедневной сводке Минобороны России.

В районе населенных пунктов Борки и Матвеевка российские силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, а также пресекли попытки противника атаковать вблизи сел Коренево и Русская Конопелька.

ВС РФ также нанесли ряд успешных ударов по сосредоточениям живой силы и боевой техники ВСУ как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 280-ти военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и десять боевых бронированных машин, девять артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, девять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы», — уточняется в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru передавал слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова о том, что российские войска выдавят ВСУ из Курской области.