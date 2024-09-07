ВС РФ поразили склад по цеху производства новых украинских БПЛА «Паляница»

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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За минувшие сутки ВС РФ освободили село Калиново в ДНР.

Российские силы нанесли удар по производственному цеху новых украинских беспилотных летательных аппаратов «Паляница». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница», — уточняется в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

Удары были нанесены в зоне ответственности подразделений группировки «Днепр».

Также сообщается, что за минувшие сутки российские силы освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике и уничтожили до 1965 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ряд стран Европы планируют передать Киеву 77 танков Leopard.