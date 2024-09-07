В Херсонской области беспилотники ВСУ «охотятся» на мирное население
Сальдо: ВСУ направляют дроны на мирное население и машины в Херсонской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
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Украинские операторы специально выискивают жертв с воздуха.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют нечеловеческие действия. На мирное населения и гражданские машины направляют беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо агентству РИА Новости в рамках на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
«Ежедневно идут обстрелы с правого берега. FPV-дроны нечеловеческие действия осуществляют», — говорится в сообщении.
По словам Сальдо, беспилотники наносят удары целенаправленно по машинам и мирным жителям. Были даже случаи, что дроны нападали на велосипедистов.
Он подчеркнул, что украинские операторы специально выискивают жертв с воздуха.
Херсонская область стала одним из первых регионов, освобожденных Россией от украинских националистов в ходе специальной военной операции (СВО). К концу февраля 2022 большая часть территории Херсона была освобождена от неонацистов. С момента становления Херсонской области субъектом РФ местные жители получили более 250 тысяч российских паспортов.
Пока на территории Херсонской области ведутся бои, продолжается спецоперация.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Херсон превратился в пустынный город.