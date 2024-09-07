Путин: Москва является оплотом российской государственности

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Глава государства с праздничной речью в честь дня рождения столицы выступил в концертном зале «Зарядье».

Глава российского государства Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. С речью президент выступил на праздничном концерте, который состоялся в концертном зале «Зарядье».

«Как всегда в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества. Златоглавая и величавая Москва была и остается сердцем России», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что Москва — город герой и город труженик, а также оплот российской государственности.

Владимир Путин напомнил, что тысячи москвичей сражаются на полях специальной военной операции за свободу Донбасса. По его словам, столичные промышленные предприятия многократно нарастили выпуск продукции для нужд СВО.

Завершил свою речь президент тем, что Москва — один из самых лучших в мире мегаполисов как для комфортной жизни, так и для самореализации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москву с Днем города поздравил ее глава Сергей Собянин.