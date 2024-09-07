В Донецке ВСУ попытались атаковать российских бойцов розовым дроном

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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На каркасе беспилотника была циничная фраза — Beautiful day, что в переводе означает «Прекрасный день».

Бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожили розовый дрон-камикадзе, обнаруженный в районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ИА Регнум.

Беспилотник ВСУ с каркасом ярко-розового цвета был также покрыт множеством наклеек с цветами и надписями. Посередине был стикер с циничными словами - Beautiful day, что в переводе означает «Прекрасный день».

«Есть два варианта, кому принадлежит дрон: либо это девушка, либо это солдат ВСУ с неправильной ориентацией*. Нам кажется, что второе вероятнее», — поделился с ИА Регнум один из бойцов бригады.

Беспилотник бойцы обезвредили и решили сохранить его как трофей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Британию уличили в настройке дронов для атак ВСУ на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что были изучены электронные компоненты беспилотников, которые ВСУ применили в начале августа для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области.

* — ЛГБТ-движение запрещено в России и признано экстремистским.







