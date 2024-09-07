Любовь, успех и смерть: легендарная «Комбинация» отмечает 36-летие

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Первый концерт легендарного коллектива состоялся 7 сентября 1988 года.

На рубеже 1980-х — 1990-х годов на отечественной сцене произошли значительные изменения. На место строгих и трогательных композиций пришли песни, которые стали отражением действительности бывшего СССР. Преступность, дефицит, вхождение в страну западной моды и культуры — все эти темы появились в репертуаре звезд тех времен.

Большую роль в этой трансформации сыграла легендарная группа «Комбинация», в песнях которой отражалась современность пограничного состояния России. Красивые девушки пели о характерных явлениях того времени, в том числе о мечте выйти замуж за иностранца и о той самой дефицитной колбаске.

«Комбинация» моментально покорила сердца слушателей и до сих пор не теряет актуальности, даже среди современной молодежи. Саратовских девчонок полюбили, в том числе за простоту и легкость.

Кстати, первый концерт коллектива состоялся ровно 36 лет назад, 7 сентября 1988 года. С тех пор в жизни участниц и создателей группы произошло большое количество перипетий и событий.

Путь к успеху

Коллектив был основан в 1988 году в Саратове бывшим милиционером Александром Шишининым и молодым композитором Виталием Окороковым. Впоследствии Шишинин стал директором коллектива.

Они познакомились в рок-клубе Саратова и решили создать женскую группу, которая бы стала такой же популярной, как выстреливший тогда «Мираж».

Виталий Окороков пригласил в будущий коллектив свою подругу Алену Апину, которая в то время была студенткой второго курса Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

Второй участницей группы стала Татьяна Иванова, которую нашел Александр Шишинин. В тот момент девушка только окончила десятый класс и не планировала профессионально заниматься музыкой. Голоса Апиной и Ивановой хорошо звучали вместе, поэтому они стали солистками коллектива. Постепенно к группе присоединились и другие участницы.

Кстати, сначала коллектив должен был называться «Анжелика», но позже Александр Шишинин переименовал ее в «Комбинацию». Это название является не только намеком на предмет женского гардероба, но и символом объединения разных музыкальных стилей. На вопросы журналистов о названии Шишинин отвечал просто: «Чтобы все спрашивали».

Дебютный концерт группы состоялся 7 сентября 1988 года, а вскоре была выпущена пластинка под названием «Ход конем». В дальнейшем число их выступлений росло в геометрической прогрессии, а песни стремительно становились хитами.

Зеркало времени

Стоит отметить, что продюсер создавал коллектив не только в развлекательных целях. Шишинин закладывал более глубокий смысл в существование группы. «Комбинация» должна была стать зеркалом того времени, что и произошло. Их песни не только завоевывали сердца слушателей и давали разрядку после тяжелого рабочего дня, но и затрагивали важные социальные темы. Среди них — любовь, женская роль в обществе, а также экономические трудности в стране.

В текстах легендарных песен, таких как «Бухгалтер», American Boy, «Ксюша» был критический взгляд на действительность, который строился простыми, но емкими образами и метафорами.

Кстати, негласный спор вокруг авторства ряда песен идет до сих пор. Дело в том, что группе часто помогал поэт Юрий Дружков. Именно он впоследствии заявил, что Шишинина несправедливо указали автором текстов для некоторых песен, таких как Russian Girls и American Boy. Однако никаких юридических доказательств в поддержку этого утверждения нет.

Алена Апина в ответ на это заявляла, что стихи Дружкова были слишком сырыми для использования в качестве полноценных текстов песен. По ее словам, вокалистки, Шишинин, а иногда и композитор Виталий Окороков, перерабатывали стихи Дружкова. И в результате всем известные хиты «сочинялись» коллективными усилиями.

В погоне за иностранцами

Темы, отраженные в песнях «Комбинации», действительно волновали людей того времени. Рост преступности, дефицит товаров, знакомство с культурой Запада — все это отражало жизнь россиян.

Например, первые хиты группы Russian Girls и American Boy частично были написаны на английском языке. Такой прием для советского человека звучал как настоящая заморская диковинка. Более того, до этого в Советском Союзе подобного никто не делал. Саратовские девушки пели про роман с иностранцем, что даже сейчас для многих звучит как несбыточная мечта.

«Бухглатер»

Еще одна легендарная композиция «Бухгалтер» вышла в непростой для страны 1991 год. Текст солистка коллектива Алена Апина написала за одну ночь, а позже Виталий Окороков придумал музыку.

Артистка признавалась, что у нее нет близких из сферы финансов, поэтому ей сложно объяснить выбор такого героя для песни. Она также намекнула, что за образом бухгалтера может скрываться история о простом человеке, напоминающем Акакия Акакиевича из произведения «Шинель» Николая Васильевича Гоголя.

Этот герой живет в постперестроечное время и вынужден считать чужие деньги. Песня также повествует о том, что не только «американский мальчик», но и обычный бухгалтер достоин любви.

«Два кусочека колбаски»

Несомненным отражением своего времени стала и песня «Два кусочека колбаски». В годы перестройки и ранней постсоветской России, когда страна переживала глубокие экономические преобразования, получить самые обычные товары было непростой задачей.

Люди часами стояли в огромных очередях, но даже это не гарантировало, что они уйдут с покупкой. Дефицит товаров был повсеместным, но особенно остро ощущалась нехватка продуктов. Например, колбаса, когда-то символ советского изобилия, стала редким деликатесом, продаваемым по граммам.

Поэтому песня «Два кусочека колбаски» отражает реальность того времени, когда простые люди испытывали трудности с обеспечением элементарных жизненных потребностей.

Убийство Александра Шишинина

Однако на пике популярности группу постиг неожиданный удар: в 1993 году 30-летнего продюсера Александра Шишинина убили в подъезде собственного дома. Из-за чего произошло это жестокое преступление, до сих пор неизвестно. Существовало предположение, что из-за денег, однако точные причины не установлены.

«Помню, как было тяжело и непривычно, потому что он всегда был с нами. Но мы сели и решили, что ничего отменять не будем. Нам выдали какого-то концертного администратора, ну и просто началась рутинная работа. Там-то уже почти семейные отношения были», — вспоминала Татьяна Иванова.

Вечером 5 марта 1993 года продюсер, как всегда, припарковал машину у себя во дворе на улице Металлургов. Шишинин зашел на лестничную площадку и едва успел поставить ногу на ступеньку, как стоявший в углу мужчина в серой болоньевой куртке и джинсах мгновенно оказался рядом и нанес ему удар ножом в живот, после чего выбежал из подъезда и растворился в сумерках.

Раненый продюсер издал дикий крик, на который сразу выскочили жильцы дома. Скорая приехала через 40 минут, впрочем, даже если бы она и успела раньше, то у продюсера все равно не было ни единого шанса — слишком профессионально был нанесен удар. В результате Шишинин скончался от внутреннего кровоизлияния.

Елена Молчанова и Светлана Кашина, проживающие с продюсером в одном подъезде, впоследствии давали показания следователям и журналистам. Они рассказывали, что видели мужчину, похожего на убийцу, когда заходили в подъезд, но не придали этому значения.

На следующее утро соседи Шишинина вновь заметили мужчину в серой куртке — он долго копался в снегу возле подъезда и ушел, вытащив из сугроба металлический предмет, похожий на нож. Следствие в то время велось, мягко говоря, неэффективно.

Выяснилось, что с января 1993 года Шишинина регулярно терроризировали анонимные угрозы по телефону. Однако в то время подобное было обычным делом для всех известных людей.

За несколько дней до убийства Шишинин обратился в милицию за защитой, но, когда его попросили составить список потенциальных врагов, он перечислил на листе формата А4 всех, с кем у него когда-либо были конфликты. В московской медийной тусовке это восприняли как попытку очернить конкурентов.

После смерти Шишинина популярность «Комбинации» начала стремительно идти вниз. Одно время с группой работал Александр Толмацкий. Под его руководством вышло два не очень успешных альбома — «Самая-самая» и «Давай поболтаем». В результате коллектив отказался от сотрудничества с Толмацким и всеми организационными вопросами занялась Татьяна Иванова. Кстати, она стала единственной бессменной участницей герлз-бэнда с момента основания группы.

На данный момент новых песен «Комбинация» не выпускает, но номинально он продолжает существовать. Легендарные артистки выступают на ностальгических ретроконцертах и корпоративах.

Премьера сериала

Буквально несколько дней назад в Москве состоялась премьера сериала «Комбинация», который рассказывает об истории одноименной группы, основанной в 1988 году. Кстати, Алена Апина тоже приняла участие в съемках и исполнила роль преподавателя консерватории. Также в картине заняты Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Елизавета Базыкина и Никита Кологривый, воплотивший образ авантюрного продюсера.

Создатели сериала не стали экономить на достоверности и организовали съемки в тех местах, где когда-то действительно образовалась знаменитая группа и были записаны ее первые хиты.

Так, зрители увидят в сериале исторический центр Саратова, площадь Кирова, стадион «Динамо», консерваторию, а также ротонду на набережной Волги, которая появилась в клипе «Белый вечер».

Часть сцен снимали в соседнем Энгельсе, откуда на репетиции группы приезжала бас-гитаристка Ольга Ахунова. В сериале ее сыграет актриса Дарья Руденок.

К слову, очень интересно отразились в сериале члены семьи покойного продюсера Александра Шишина. Известно, что его единственная дочь Виктория сыграет в одном из эпизодов, а младшая дочь его вдовы актриса МХТ имени Чехова сыграла в картине собственную маму в паре с Кологривым. А Вику в детстве, в тот период, когда убили отца играет ее крестница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Уколова высказалась об уходе Апиной из «Комбинации».