Два человека погибли во время пожара на многоуровневой парковке в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram / Лесной Городок / lesnoi_gorodok; 5-tv.ru

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Предварительно, загорелся гудрон во время укладки асфальтового покрытия.

Два человека погибли во время пожара на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцове. По данным 5-tv.ru, еще один человек получил ранения.

Информация о причинах ЧП уточняется, но среди версий звучал взрыв газового баллона, который спровоцировал в дальнейшем возгорание гудрона во время укладки асфальтового покрытия.

Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза.