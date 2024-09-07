Два человека погибли во время пожара на многоуровневой парковке в Подмосковье
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram / Лесной Городок / lesnoi_gorodok; 5-tv.ru
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Предварительно, загорелся гудрон во время укладки асфальтового покрытия.
Два человека погибли во время пожара на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцове. По данным 5-tv.ru, еще один человек получил ранения.
Информация о причинах ЧП уточняется, но среди версий звучал взрыв газового баллона, который спровоцировал в дальнейшем возгорание гудрона во время укладки асфальтового покрытия.
Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза.