Фото, видео: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv; Instagram* / kostenko.94; 5-tv.ru

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Фанаты ждут, что скажет на такое событие экс-супруга спортсмена Ольга Бузова.

Футболист Дмитрий Тарасов подарил своей жене, модели Анастасии Костенко шикарный дом. Видео с ее реакцией он опубликовал в своем личном блоге.

На кадрах Костенко с завязанными глазами подходит к участку, где стоит красивый двухэтажный особняк. В следующий момент Тарасов снимает повязку, и девушка демонстрирует, как она счастлива.

«Делай с ним, что хочешь, ремонтируй, как хочешь, только говори сколько, а все остальное сама», — подписал пост спортсмен.

Однако подписчики уверены, что это пока многодетная мама счастлива. А потом, во время развода, ей придется столкнуться с той же проблемой, что и Ольге Бузовой. Певица, когда расставалась с Тарасовым, обнаружила, что особняк, в котором они вместе жили, записан на маму футболиста.

«Только он будет записан на маму»;

«А на кого оформил?» — высказались фанаты.

Другие подписчики предположили, что купленный дом гораздо хуже и скромнее того особняка, в котором пара жила раньше.

Теперь фанаты с нетерпением ждут, что скажет Ольга Бузова на такую дорогую покупку у экс-супруга. К слову, именно ради покупки нового дома, он продал тот, который строил совместно с поющей ведущей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Тарасов публично оскорбил Анастасию Костенко.

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