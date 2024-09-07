Безопасности сборной России во время разгула супертайфуна ничего не угрожает

Фото, видео: Reuters / Thinh Nguyen; 5-tv.ru

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Некоторое время назад было принято решение отменить товарищеский матч со сборной Таиланда.

Товарищеский матч молодежной сборных по футболу России и Таиланда, который должен был состояться во вьетнамской столице Ханой, перенесли из-за надвигающегося тайфуна «Яги».

«На улицах большое количество поваленных деревьев, упавших заборов и билбордов, однако безопасности Сборной России ничего не угрожает», — сообщил корреспондент «Спорт-Экспресс» Артем Бухаев.

Как уточнили в пресс-службе Сборной, вечер футболисты проведут в спортивном зале отеля, а ночью улетят домой. Правительство рекомендовало жителям не выходить из дома несколько дней. Поэтому, проявляя заботу об игроках, болельщиках и всех тех, кто имеет отношение к проведению матча, стороны договорились встречу отменить.

В настоящий момент на Ханой надвигается супертайфун «Яги». Его называют самым сильным тайфуном за минувшие десять лет. В китайской провинции Хайнань уже эвакуировали около 420 000 человек из-за приближения стихийного бедствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае из-за супертайфуна эвакуировали более полумиллиона человек.