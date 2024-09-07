Фото: Reuters / POOL

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На заседании в Германии Зеленский также предложил завершить конфликт на Украине осенью.

Союзники не дали президенту* Украины Владимиру Зеленскому разрешение на удары западным оружием по территории России. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

«Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии, не принесло заметного прогресса, поскольку главный военный сторонник Киева, Соединенные Штаты, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности», — указал автор статьи.

Украинский лидер выступил на заседании в формате «Рамштайн» в Германии, где призвал западных союзников снять ограничения на использование оружия по территориям Российской Федерации. Зеленский также заявил, что конфликт на Украине должен завершиться уже этой осенью.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин одобрил желание Зеленского завершить конфликт этой осенью. Он напомнил, что глава российской государства дал предельно четкие инструкции об условиях, при которых Москва готова пойти на мирные переговоры с Киевом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встречи в формате «Рамштайн» мельчают на глазах.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.