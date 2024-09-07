«Жизнь в аквариуме»: Дима Билан о главной проблеме всех звезд
Дима Билан: главная проблема популярности — это жизнь на виду у людей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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По мнению певца, вместе с популярностью человек сталкивается с множеством трудностей.
Заслуженный артист РФ Дима Билан после популярности столкнулся с тем, что его жизнь стала открытой для камер и остальных людей. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна — 2024» в Сириусе.
«Мы живем, зачастую, как на ладони, не имея четвертой стены, в которую можно отвернуться. Если ты резко отворачиваешься, например, от толпы или камер, то обязательно за спиной стоит еще одна камера. Поэтому это постоянно ощущение жизни в аквариуме», — рассказал он.
В связи с этим, помимо побед и достижений, публика также видит ошибки и негативные моменты у знаменитости. Отчего пропадает понятие личной жизни.
«Поэтому всегда хочется сказать: вы побережнее (будьте — Прим. ред.) к артистам, пожалуйста», — отметил певец.
По словам Билана, его жизнь для поклонников практически полностью доступна. Он выступает на сцене и ведет блог в социальных сетях. Лишь немного свободного времени уходит на то, чтобы он смог выдохнуть.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дима Билан обвинил в плагиате Тома Круза.