ВС РФ освободили село Калиново в ДНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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За минувшие сутки ВСУ потеряли почти две тысячи боевиков.
Российские войска освободили от Вооруженных силы Украины (ВСУ) село Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Калиново Донецкой народной республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Также сообщается, что российские силы поразили цеха по производству компонентов для ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница».
За минувшие сутки противник потерял до 1965 боевиков.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российские Т-80 прокладывают путь штурмовым отрядам.