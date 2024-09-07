ВС РФ освободили село Калиново в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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За минувшие сутки ВСУ потеряли почти две тысячи боевиков.

Российские войска освободили от Вооруженных силы Украины (ВСУ) село Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Калиново Донецкой народной республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Также сообщается, что российские силы поразили цеха по производству компонентов для ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница».

За минувшие сутки противник потерял до 1965 боевиков.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российские Т-80 прокладывают путь штурмовым отрядам.