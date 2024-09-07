«Прямо с ведра»: фанаты «Иванушек» не приняли появление Туриченко

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Постоянное напоминание, что он пришел на проклятое место третьего солиста, оказалось лишь цветочками.

Публика негативно восприняла Кирилла Туриченко, когда он только пришел в группу «Иванушки International». Доходило все до того, что в него бросались льдом, когда он выходил на сцену. Об этих трудностях он рассказал в беседе с 5-tv.ru на дне рождения «Русского Радио».

«Когда я попал в „Иванушки International“, конечно, я столкнулся с тем, что меня не всегда принимали», — сказал Туриченко.

Смена солиста в группе всегда негативно воспринимается фанатами. Но, по словам Кирилла Туриченко, на Олега Яковлела реагировали гораздо жестче после ухода Игоря Сорина.

Помимо шуток о том, что третье место в коллективе проклято, так как остальные исполнители ушли из жизни, в Туриченко бросались льдом.

«В меня бросали льдом, когда мы выступали. Прямо с ведра. Кричали: «Кто ты», — вспоминал Кирилл.

Но Туриченко считает, что те трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в самом начале, только сделали его сильнее и устойчивее.

«Это было все временно и это, наоборот, закаляло», — ответил солист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей