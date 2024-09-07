На выборах в Мосгордуму проголосовало уже более 2 миллионов человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Голосование продолжается в штатном режиме.

На выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проголосовали уже более двух миллионов человек. Об этом сообщает в Telegram-канал «Общественный штаб: выборы — 2024».

«Москвичи демонстрируют высокий интерес к выборам в столичный парламент, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе штаба также отметили, что голосование продолжается в штатном режиме.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что с начала выборного голосования было заблокировано порядка 100 тысяч опасных воздействий на онлайн-порталы комиссии. Также удалось пресечь более 4,6 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

С 6 по 8 сентября в России проходил единый день голосования. Граждане РФ имеют возможность отдать свои голоса как за высших должностных лиц, так и за членов региональных законодательных органов. К тому же, в эти дни будут выбраны главы административных центров Абакан и городского округа Анадырь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выборах проголосовал и глава Республики Крым Сергей Аксенов.