На выборах в Мосгордуму проголосовало уже более 2 миллионов человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Голосование продолжается в штатном режиме.
На выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проголосовали уже более двух миллионов человек. Об этом сообщает в Telegram-канал «Общественный штаб: выборы — 2024».
«Москвичи демонстрируют высокий интерес к выборам в столичный парламент, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино», — уточняется в сообщении.
В пресс-службе штаба также отметили, что голосование продолжается в штатном режиме.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что с начала выборного голосования было заблокировано порядка 100 тысяч опасных воздействий на онлайн-порталы комиссии. Также удалось пресечь более 4,6 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
С 6 по 8 сентября в России проходил единый день голосования. Граждане РФ имеют возможность отдать свои голоса как за высших должностных лиц, так и за членов региональных законодательных органов. К тому же, в эти дни будут выбраны главы административных центров Абакан и городского округа Анадырь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выборах проголосовал и глава Республики Крым Сергей Аксенов.