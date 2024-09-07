Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны России

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Финальную аттестацию реестра предлагается оставить за цифровым ведомством.

Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Министерству обороны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект предлагает перераспределить обязанности между ведомствами при создании «Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, ‎но обязанных состоять на воинском учете» (далее — реестр воинского учета)».

Отмечается, что эти изменения будут носить исключительно технический характер. Для россиян, которые пользуются реестром, а также для сотрудников военных комиссариатов ничего не изменится.

В документе отметили, что за Минцифры предлагается закрепить финальную аттестацию реестра.

«Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности. Мы готовим документацию, а уполномоченные органы проверяют реестр в части ИБ», — уточнили в пресс-службе Минцифры.

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