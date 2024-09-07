С 5 сентября заблокировано порядка 100 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Помимо этого, более 4,6 тысяч атак было совершено на ресурсы ДЭГ.

С 5 сентября было заблокировано порядка 100 тысяч опасных воздействий на онлайн-порталы центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга комиссии.

По ее словам, атаки также совершались на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«С начала голосовая было заблокировано более 4,6 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, почти все на портал голосования и еще несколько десятков — на порталы наблюдения», — рассказала Памфилова.

С 6 по 8 сентября в России проходит единый день голосования (ЕДГ). Порядка четырех тысяч избирательных кампаний развернуты в 83 российских регионах. Граждане страны имеют возможность отдать свои голоса как за высших должностных лиц, так и за членов региональных законодательных органов. К тому же, в эти дни будут выбраны главы административных центров Абакан и городского округа Анадырь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свой голос на избирательном участке отдал и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он призвал всех россиян выразить любовь к своей стране именно таким образом.