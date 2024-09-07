IVAN не любит опаздывающих и непунктуальных людей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Про себя он даже шутит, что даже приезжает в аэропорт за полтора-два часа до регистрации.

Белорусский певец Александр Иванов, известный как IVAN, один из тех людей, кто лучше приедет заранее, чем позволит себе опоздать. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru на дне рождения «Русского Радио».

Музыкант никогда не заставить кого ждать себя. Кроме тех ситуаций, когда из-за иных обстоятельств не получается добраться к месту назначения вовремя. Стараясь учитывать форс-мажоры, певец в аэропорт приезжает за полтора-два часа до регистрации.

«Я никогда не опаздываю, практически. Но по своей вине не опаздываю точно. Я тот человек, который приедет часа за полтора-два до регистрации в аэропорту», — ответил певец.

Ему, как и другим пунктуальным людям, не нравится ждать тех, кто приезжает позже обозначенного времени.

«Никогда не опаздываю. Никому не советую. Не люблю людей, которые опаздывают», — сказал Александр Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец IVAN впервые вывел в свет жену Алину Сухоруких.