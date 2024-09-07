Запрещены к использования: результаты экспертизы сухпайков из дела Булгакова

Экспертиза запретила сухпайки из дела о хищениях у Минобороны

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Сумма ущерба от хищений у оборонного ведомства составила более миллиарда рублей.

Сухпайки, которые фигурируют в деле о хищениях у Министерства обороны России, запретили к использованию. Об этом сообщается в судебных документах, которые оказались в распоряжении у РИА Новости.

«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», — цитирует агентство материалы дела.

Как удалось установить следствию, Минобороны заключило контракт на поставку рациона питания для военнослужащих с «Военторгом», он же в свою очередь подписал договор с компанией «Грязинский пищевой комбинат». Выяснилось, что поставляемые пайки не соответствуют нормам качества, а цена на них была завышенной. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.

В конце апреля суд арестовал топ-мендежеров компании по делу о ненадлежащем оказании услуг.

Позже был арестован бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который отвечал за материально-техническое обеспечение российской армии. Предположительно, именно он лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Булгакову предъявили обвинения в мошенничестве. При этом новые обвинения никак не связаны с сухпайками, генерала подозревают в поставке «определенного» оборудования для Военно-медицинской академии.