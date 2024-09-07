Песков: российские войска выдавят ВСУ из Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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У РФ есть силы и средства, чтобы освободить территории и защитить также Белгород.

У России достаточно ресурсов, чтобы выдавить ВСУ из Курской области и защитить Белгород. Об этом сообщил агентству РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Его спросили, хватит ли стране сил и средств, чтобы выдавить подразделения ВСУ из Курской области и защитить Белгород.

«Да», — ответил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил, что перед РФ стоит важная цель — выбить ВСУ из приграничных территорий страны.

«Священный долг вооруженных сил — сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан», — подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что главная задача российской армии, которой она придерживается с начала спецоперации — это освобождение Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ продолжают вытеснять врага из Курской области.