Режим ЧС объявлен в Воронежской области после атаки украинского беспилотника

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Из-за пожара после подавления дрона началась детонация «взрывоопасных предметов».

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Острогожского района Воронежской области. Ночью рядом с взрывоопасными объектами возник пожар после падения обломков беспилотника ВСУ и началась детонация. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Жителей населенного пункта эвакуируют оперативные службы. Организовали пункты временного размещения и автобусы. Сейчас в ПВР находятся несколько десятков человек, часть жителей разместились у родственников и знакомых.

По предварительным данным, никто их людей не пострадал. Повреждения будут оценены после полной ликвидации последствий.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что над 15 российскими регионами сбили 158 беспилотников ВСУ.