Матч сборных России и Таиланда перенесли из-за супертайфуна

Фото: Luo Yunfei / ТАСС

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В соседнем Китае «Яга» переворачивал машины, сносил пальмы, транспорт и людей, а также нарушил подачу электроэнергии. Эвакуировано около 420 тысяч человек.

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда во Вьетнаме отменен из-за приближения супертайфуна «Яга». Об этом 7 сентября сообщила газета Thanh Nien со ссылкой на заявление Федерации футбола Вьетнама.

Встреча должна была пройти в Ханое 7 сентября и начаться в 16:00 по московскому времени. Но сейчас в городе дождь и порывистый вечер. Ожидается, что непогода может разбушеваться и условия будут неблагоприятные для спортивного мероприятия.

«Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», — подтвердили отмену в Российском футбольном союзе (РФС).

Еще несколько часов назад организаторы планировали перенос матча на следующий день также на стадионе «Ми Динь» на 8 сентября в 16:00 по московскому времени, однако приближающаяся стихия похоже отменила и эти планы. Согласно последней информации вьетнамского издания, предполагается, что российская сборная вернется в Москву утренним рейсом при благоприятных условиях. А команда из Таиланда останется в стране в ожидании матча с Вьетнамом 10 сентября.

Одновременно с этим в китайской провинции Хайнань из-за надвигающегося тайфуна эвакуировали около 420 000 человек. Его называют самым сильным тайфуном за минувшие десять лет. Накануне «Яга» переворачивал машины, сносил пальмы, транспорт и людей, а также нарушил подачу электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в китайской провинции Гуандун эвакуировали более 570 тысяч человек из-за тайфуна «Яги».