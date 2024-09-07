Долг Елены Блиновской увеличился еще на два миллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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«Королева марафонов» пытается пройти процедуру банкротства, чтобы распродать свое имущество.

Сумма долга блогера Елены Блиновской увеличилась более чем на два миллиона рублей. Это следует из данных открытых источников, с которыми ознакомились 5-tv.ru.

По данным от 6 сентября, полная сумма долга Блиновской составляет более одного миллиарда 231 миллионов 231 тысяч 400 рублей.

Также известно, что что суд разрешил «королеве марафонов» продать квартиру за 90 миллионов рублей, чтобы погасить свой долг перед налоговой из полученных средств. Сейчас она намерена пройти процедуру банкротства.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Елены Блиновской настаивает на пересмотре суммы долга.