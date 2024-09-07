«Изолировать Россию невозможно»: в МИД рассказали о способе преодолеть санкции

МИД: Россия в условиях санкций находит новые рынки за пределами Запада

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Там подчеркнули, что такую страну, как Россия, изолировать невозможно.

Российская экономика продолжает развитие и государство находит новые рынки за пределами Запада, рассказал «Известиям» директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Дипломат обратил внимание, что места решивших уйти с отечественного рынка фирм уже заняли другие компании.

«В этом и есть главный ответ — в том, что экономика продолжает уверенно развиваться. Мы находим новые рынки за пределами коллективного Запада, с нами работают», — уточнил Биричевский.

Он также подчеркнул, что такую страну, как Россия, в экономическом плане невозможно изолировать.

Директор экономического департамента МИД заверил, что государство продолжит делать все, чтобы российский потребитель и компании меньше замечали эффекты от ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил перспективу введения антироссийских санкций со стороны Баку.