«Изолировать Россию невозможно»: в МИД рассказали о способе преодолеть санкции
МИД: Россия в условиях санкций находит новые рынки за пределами Запада
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Там подчеркнули, что такую страну, как Россия, изолировать невозможно.
Российская экономика продолжает развитие и государство находит новые рынки за пределами Запада, рассказал «Известиям» директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Дипломат обратил внимание, что места решивших уйти с отечественного рынка фирм уже заняли другие компании.
«В этом и есть главный ответ — в том, что экономика продолжает уверенно развиваться. Мы находим новые рынки за пределами коллективного Запада, с нами работают», — уточнил Биричевский.
Он также подчеркнул, что такую страну, как Россия, в экономическом плане невозможно изолировать.
Директор экономического департамента МИД заверил, что государство продолжит делать все, чтобы российский потребитель и компании меньше замечали эффекты от ограничений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил перспективу введения антироссийских санкций со стороны Баку.