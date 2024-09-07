В семь раз меньше: Херсон превратился в пустынный город

Фото: © РИА Новости

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Подконтрольный ВСУ город перестал быть похож на себя еще несколько лет назад.

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне численность населения сократилась в семь раз, поэтому город превратился в пустынный. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

«Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен. Там очень много боевиков, также там есть центры обучения, есть иностранные наемники», — отметил Сальдо.

При этом все, кто находится в городе, не живут, а выживают, потому что они лишены возможности получить элементарные бытовые услуги: электроэнергию и воду. А мужчин продолжают насильно мобилизовать, поэтому им приходится прятаться.

«В Херсоне все больше остается людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», — добавил Сальдо.

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