Сами решаете, что класть: почему домашний хлеб полезнее и дешевле чем из пекарни

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Эксперт поставил точку в этом вопросе.

Если сравнить цену на дешевый хлеб, купленный в магазине, и тот же продукт, приготовленный дома, стоимость первого окажется значительно ниже. Однако, сравнивая хлебобулочные изделия, сделанные своими руками и купленные в пекарне, первые окажутся значительно дешевле. Об этом в интервью «Газета.ру» рассказал заведующий лабораторией хлебопечения Валерий Бурматнов.

Как пояснил эксперт, домашний хлеб готовится из более дорогих ингредиентов, которые человек может выбрать самостоятельно — мука, соль, дрожжи. Кроме того, можно не беспокоиться за их свежесть, а также пользу. Особенно это актуально для больших семей.

«Существует широкий ассортимент муки, дрожжей и жидких продуктов. Имея возможность выбрать именно то, что вы хотите, из этих вариантов, вы можете быть уверены, что любой вид хлеба, который вы готовите, отвечает потребностям вашей семьи», — отметил эксперт.

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