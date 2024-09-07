Забудете навсегда об акне: природный компонент, помогающий в борьбе с прыщами
Технолог Старицын: исландский мох помогает в лечении кожных заболеваний
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша
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Этот ингредиент лишь в последние годы стал популярен в косметических средствах для ухода за проблемной кожей, склонной к акне.
Помочь избавиться от кожных заболеваний, в том числе от прыщей, смогут косметические средства, в составе которых присутствует исландский мох. Об этом в интервью изданию Газета.ру рассказал технолог Сергей Старицын.
Как объяснил специалист, исландский мох это природный компонент, имеющий мощные антисептические, противовоспалительные и антибактериальные свойства. В его составе присутствует усниновая кислота, эффективная против широкого спектра бактерий, протолихестериновая, лихестериновая, фумарпротоцетраровая кислоты, полисахариды, витамин A, B5, С.
Эта поистине кладезь пользы нашла применение в уходовой косметике. К примеру, пенка для умывания на основе исландского мха может помочь мягче очистить кожу, не нарушив ее естественный барьер. А если это наносить регулярно, то можно не только предотвратить появление новых прыщей, но и помочь коже избавиться от уже имеющихся воспалений, подытожил технолог.
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